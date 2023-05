Seville-AS Roma: Totti prédit le vainqueur

La légende de l’AS Roma, Francesco Totti, pense que son ancien club peut battre Séville en finale de la Ligue Europa, mercredi soir.

Le FC Séville et l’AS Roma s’affrontent ce mercredi soir au stade Ferenc-Puskás à Budapest en Hongrie. Une rencontre comptant pour la finale de la Ligue Europa. Si le vainqueur de ce duel demeure indécis, Francesco Totti sait lui, qui soulèvera la couronne convoitée. Et la légende italienne pense que son ancien club remportera le sacre.

Pour l’ancienne gloire de l’AS Roma, l’entraineur des Giallorossi, Jose Mourinho, peut faire la différence avec l’équipe de Serie A. « Je suppose que Séville a plus d’expérience dans ces finales. Je pense qu’ils ont disputé six finales et remporté les six. Donc, tôt ou tard, avec un peu de chance, ils vont perdre », a déclaré Totti sur le site de l’UEFA.

- Publicité-

« Et avec Mourinho aux commandes, nous avons cette opportunité fantastique. C’est un entraîneur avec beaucoup d’expérience dans ce genre de jeux, donc il relèvera le défi de la meilleure façon possible pour que l’équipe sorte gagnante« , a-t-il ajouté.

Totalement conquis par le technicien portugais, l’ex-international italien voit déjà les siens soulever le trophée avec le coach lusitanien. « Avec ce genre d’entraîneur, qui a cette forte personnalité, tout est plus facile. Ces types d’entraîneurs sont habitués à gagner, ils peuvent donc transmettre cette mentalité de gagnant à l’équipe et je pense que c’est ce qu’il fait », a-t-il conclu. L’heure du coup d’envoi de la finale de la Ligue Europa est fixée à 20 heures (GMT+1).

Articles similaires