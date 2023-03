Sessimè: ce précieux conseil de son père pour la protéger des « tares » du showbiz béninois

Intervenant surprise de l’émission K’fé week-end du vendredi 24 février 2023, le père de la chanteuse Sessimè a donné un précieux conseil à sa fille pour son évolution dans le showbiz béninois.

L’émotion était à son comble pour la chanteuse Sessimè. Telle une fille à papa, l’interprète du titre « Guigo » n’a pas pu retenir ses larmes sur l’émission K’Fé week-end du vendredi dernier lorsqu’elle a vu son père, Juste Guédou à l’écran. Dans un audio joué par TVC, ce dernière a exprimé toute son admiration et celle de toute sa famille pour Sessimè.

« C’est ma fille et j’ai beaucoup d’admiration pour elle, énormément, nous la soutenons tous dans la famille », a -t-il rassuré. « Elle a le soutien de tout le monde, ses frères et sœurs et, ma foi, il en est de même pour moi et sa maman, nous lui donnons tout l’amour du monde et nous pensons qu’elle le mérite », a-t-il ajouté.

Un précieux conseil

Connaissant le showbiz Béninois, Juste Guédou a donné un précieux conseil à sa fille pour la réussite de sa carrière musicale. « Nous voudrions lui dire que moi, je la soutiens de toutes mes forces et je pense qu’elle doit rester moins chaude à tout ce qui se fait au tout d’elle, le monde des artistes n’est pas un monde facile, c’est un monde qu’on connait bien, avec des tares et des avatars », a-t-il conseillé à sa fille, la fana fana lady.

Ce vendredi, la chanteuse Sessimè a confié qu’elle entretient de très bonnes relations avec sa famille même si les bruits du showbiz ont failli brisé les liens dans un passé récent.