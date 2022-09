Sessègnon et Allagbe titulaires, Jodel Dossou sur le banc, les onze entrants de Bénin – Madagascar￼

Le Bénin et Madagascar s’affrontent ce mardi soir (18 GMT+1) à Rabat au Maroc, dans le cadre de la trêve internationale de septembre. Les compos officielles des deux équipes viennent de tomber.

C’est la dernière chance pour le Bénin pour repartir de Maroc avec une victoire. Les Guépards affrontent en effet Madagascar ce mardi soir (18h GMT+1) à Rabat. Un match prévu au stade Bachir-Mohammédia. Battus par la Mauritanie (0-1) samedi dernier, les Béninois se doivent de relever la tête face aux Barea en quête également de victoire après leur match nul contre le Congo (3-3) la semaine dernière.

Pour ce match, le sélectionneur national, Moussa Latoundji, décrié pour ses choix tactiques, a reconduit l’équipe qui avait été battue par les Mourabitounes, avec Saturnin Allagbé dans les buts et Stéphane Sessegnon en meneur de jeu. Le technicien béninois a cependant laissé sur le banc l’ailier de Clermont Foot, Jodel Dossou, presque inexistant face aux Mauritaniens, la semaine dernière.

En face, le sélectionneur national de Madagascar, Nicolas Dupuis, a aligné un onze très offensif avec Donisa Kenny en attaque et Zotsara dans l’axe.

Les compos officielles des deux équipes:

La phase finale de la CAN 2023 (reportée à 2024) en ligne de mire

Sèchement battu lors des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023 reportée à 2024, par le Sénégal (3-1) et le Mozambique (1-0), le Bénin est dernier de la poule L avec zéro point. Ces deux matchs amicaux devraient permettre à Moussa Latoundji, critiqué pour ses choix, de dégotter une équipe capable, de battre le Rwanda lors de la double confrontation, comptant pour la 3è et 4è journées de ces phases qualificatives.