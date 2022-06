Série Madame, Monsieur: la célèbre actrice Rachel Nkontieu accusée d’avoir menti sur son âge

Rachel Nkontieu, célèbre actrice de la série camerounaise, « Madame Monsieur » est accusée d’avoir menti sur son âge.

L’actrice Rachel Nkontieu est au cœur d’une polémique après avoir dévoilé avoir 38 ans. Mais selon les internautes, elle semble plus âgée que ce qu’elle veut faire croire et n’aurait pas révélé son vrai âge. Il n’en fallait pas plus pour que l’actrice soit la cible des internautes l’accusant ainsi de truquer son âge. Choquée par les critiques, Rachel Nkontieu est montée au créneau pour répondre à ses détracteurs via sa page Facebook.

« A ceux qui se sentent offusqués par mon âge et se permettent de dire des énormités car se sentant protégés par leurs écrans, je ne suis pas la seule qui parait grande que son âge. Mais moi j’en profite pour mieux faire mon métier. Et je m’aime grave » , a-t-elle réagi.

Plus tard, elle a encore faire une publication dans laquelle elle dit assumer clairement son âge. «Oui j’assume que de par mon physique, mon comportement en société et même mon charisme je suis mure que mon âge. Et j’en ai fait un atout dans mon métier d’acteur. Vous-même vous voyez ! Sachez qu’un mot peut construire comme il peut détruire. Il y a des personnes faibles d’esprit autour de vous qui peuvent être vos victimes » a-t-elle clarifié.

Rachel Nkontieu est une actrice camerounaise née le 20 Septembre 1982 dans la ville de Bafang plus principalement dans le village Fondjomekwet. Elle est l’une des actrices de la série camerounaise, « Madame, Monsieur ». Cette série la plus appréciée de la décennie, explore la vie quotidienne des ménages et aborde les problèmes auxquels les couples font face : l’infidélité, la gestion des biens, la jalousie, et bien d’autres.