Adriana Karembeu et Marc Lavoine rejoignent le jury de Miss Tahiti pour leur premier projet commun

Le 26 juin prochain, l’élection de Miss Tahiti 2026 se tiendra au cœur des jardins de la mairie de Pirae, en Polynésie française. Cet événement annuel très attendu réunira dix candidates âgées de 19 à 30 ans, prêtes à concourir pour la prestigieuse couronne de Miss Tahiti. Placée sous le signe de l’élégance, de la culture polynésienne et de la féminité, la soirée promet de mettre en lumière la richesse et la beauté de cette région. Organisée avec soin, cette cérémonie attire chaque année un large public, ainsi que des personnalités influentes du monde des concours de beauté.

Parmi les temps forts de cette édition 2026, le comité d’organisation a annoncé la présence de plusieurs figures majeures du concours Miss France. Elles apporteront leur soutien et leur expérience à cette prestigieuse compétition locale. Hinaupoko Devèze, Miss Tahiti 2025 et récemment sacrée Miss France 2026, sera naturellement présente pour remettre son titre à sa successeure. Avec elle, plusieurs anciennes et actuelles miss viendront honorer la scène, dont Camille Cerf, élue Miss France en 2015, ainsi que Juliette Collet, Miss Nouvelle-Calédonie 2025 et 1ère dauphine de Miss France 2026.

Marc Lavoine et Adriana Karembeu réunis pour un événement exceptionnel

Le comité d’organisation a également réussi à inviter un couple très médiatisé, dont la présence suscite beaucoup d’intérêt : Adriana Karembeu et Marc Lavoine. C’est la première fois que ces deux figures publiques participent ensemble à un projet officiel. Connu pour leurs carrières respectives dans le mannequinat et la musique, le couple a officialisé sa relation il y a peu et est très suivi par les médias. Leur engagement commun dans ce jury de Miss Tahiti 2026 apparaît ainsi comme un événement marquant, offrant une nouvelle visibilité à cette édition.

Cette collaboration intervient alors que le couple traverse actuellement une période difficile marquée par des tensions personnelles. En effet, Adriana Karembeu est impliquée dans un litige judiciaire avec son ancien compagnon Aram Ohanian, père de sa fille. Par ailleurs, une affaire d’intrusion au domicile de Marc Lavoine a récemment été révélée par nos confrères du Parisien. Un individu nommé Mustapha aurait tenté de pénétrer chez le chanteur pour y installer du matériel d’espionnage et voler une tablette. Selon les déclarations du suspect, il aurait été rémunéré à hauteur de 3 000 euros pour commettre ces actes. Cette situation a fortement impacté la vie privée du couple ces derniers mois.