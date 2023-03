Série Ma Famille: Gohou Michel fait des révélations sur son couple avec Clémentine Papouet

Dans un entretien accordé à TV5 le week-end dernier, le comédien ivoirien Gohou Michel a fait des confidences sur son couple avec Clémentine Papouet dans la série « Ma Famille ».

Il n’est plus à démontrer que Gohou Michel et Clémentine Papouet ont fait parler d’eux à travers le couple qu’il incarne dans la série à succès Ma Famille. En pleine promotion de son spectacle qui se tiendra en France, le comédien Gohou Michel s’est confié sur cette complicité qui faisait croire qu’ils étaient en couple au delà d la série.

« Quand on nous donne le scénario, Clémentine et moi, on s’enferme quelque part et on le travaille pour le bonheur des téléspectateurs parce qu’il fallait sortir quelque chose d’originale et c’est cette originalité qui plait à l’Afrique », a-t-il expliqué.

Selon lui, ils s’imprègnent de la réalité pour parfaire leurs scénarii. « Il faut dire que ce sont des faits de tous les jours, c’est ce qu’on a toujours vécu et remarqué autour de nous, on voit dans des foyers où des maris sont malmenés », a-t-il expliqué.

Gohou Michel a également révélé son premier geste lorsque ce rôle lui a été confié. « Quand j’ai eu ce rôle de la part de Akissi Delta, je me suis retranché chez moi, j’ai réfléchi à l’orientation que je dois donner à ce rôle, qu’est-ce qu’il faut mettre comme astuces pour ressortir ce que les gens n’ont pas l’habitude de voir ? », a-t-il partagé.