Série Ma Famille: ce que l’actrice Bleu Brigitte pense de sa collaboration avec Akissi Delta

Bleu Brigitte s’est prononcée sur son apparition dans la série Ma Famille et sa collaboration avec l’actrice et productrice Akissi Delta.

Contrairement à certaines actrices qui n’ont pas gardé de bons souvenirs de leur passage dans la série Ma Famille d’Akissi Delta, l’actrice ivoirienne Bleu Brigitte fait la différence.

La mère du chanteur Apoutchou National a exprimé sa gratitude à son aînée Akissi Delta qui lui a permis de participer à cette série culte en tant qu’actrice et réalisatrice aux côtés de son mari.

« En 2007, quand j’ai connu mon mari, c’était quelqu’un qui avait de l’avenir, qui avait ses diplômes, mais qui n’était pas arrivé. J’habitais mon studio, lui il habitait chez ses parents. Dans le milieu du showbiz, vous avez pris ça pour vous moquer », a-t-elle confié.

D’après elle, c’est grâce aux conseils de Delta qu’elle a décidé d’épouser celui qui est actuellement son mari. « Maman Delta, devant son portail en 2007, elle m’a dit: ma fille, mari le jeune Agbré. Dans notre milieu, on ne se marie pas. C’est pas facile. Il n’a rien aujourd’hui, vous vous cherchez, mais faut pas écouter les gens (…) », a témoigné Bleu Brigitte.

Plus de 15 ans plus tard, la maman d’Apoutchou National pense avoir fait le bon choix grâce à l’opportunité que Delta a offerte à son mari et elle. « C’est ce jeune dont vous étiez en train de vous moquer, c’est lui, qui est devenu un haut cadre. Voilà d’où vient mon aisance, le petit changement (…), a -t-elle révélé avec fierté.

Par contre, les choses ne sont pas bien passées entre Akissi et Amoin. Cette dernière s’est hissée au centre d’une polémique lorsqu’elle a décidé d’accuser Akissi Delta, productrice et actrice de la série à succès « Ma Famille », d’avoir excroqué les acteurs de la série.