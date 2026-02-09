Serie A – Weston McKennie, milieu le plus prolifique de la Juventus

Weston McKennie s’impose comme une pièce maîtresse de la Juventus cette saison. Il a ouvert le score lors du match nul 2-2 contre la Lazio, comptant pour la 24e journée de Serie A, et confirme ainsi son statut de joueur décisif pour l’équipe turinoise.

Sous la houlette de Luciano Spalletti, le milieu américain a considérablement augmenté sa production offensive. Depuis l’arrivée de l’entraîneur, McKennie est le milieu de Serie A qui a inscrit le plus grand nombre de buts toutes compétitions confondues : sept réalisations en 33 rencontres.

Polyvalent sur le terrain, il apporte autant de garanties en récupération qu’en finition. Ses interventions ont souvent pesé dans les matchs et, dans la logique des rotations de l’effectif, il figure parmi les buteurs les plus réguliers du club cette saison.

Perspectives et contrat