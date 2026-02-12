Série A : Saelemaekers forfait, Allegri fait le point pour l’AC Milan avant Pise

À la veille du déplacement à Pise pour la 25e journée de Serie A, l’entraîneur de l’AC Milan, Massimiliano Allegri, a livré des nouvelles sur l’état de son groupe. La rencontre est programmée ce vendredi à 19h45 GMT au Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani.

À la veille du déplacement à Pise pour la 25e journée de Serie A, l’entraîneur de l’AC Milan, Massimiliano Allegri, a livré des nouvelles sur l’état de son groupe. La rencontre est programmée ce vendredi à 19h45 GMT au Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani.

Le technicien a confirmé qu’un seul joueur est d’ores et déjà indisponible pour ce rendez-vous : Saelemaekers ne sera pas du voyage. En revanche, plusieurs éléments touchés récemment ont retrouvé des sensations suffisantes pour être intégrés au groupe. Christian Pulisic a repris les séances collectives et figure dans la liste des disponibles, même si son temps de jeu pourrait être limité à une entrée en fin de rencontre. Rafael Leão, lui, a montré une nette progression dans sa récupération et devrait pouvoir participer à la rencontre.

Allegri a aussi rappelé l’enjeu du match pour les Rossoneri, qui conservent l’objectif d’accrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Le coach a insisté sur la nécessité de rester entièrement tourné vers la performance sur le terrain, sans se laisser perturber par des polémiques extérieures. Il a par ailleurs salué l’évolution de Nkunku, signalant que ses récentes prestations sont encourageantes, et a mis en lumière l’importance des changements tactiques et de personnel dans le football contemporain.

Considérations tactiques et gestion du groupe