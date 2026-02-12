Série A : Saelemaekers forfait, Allegri fait le point pour l’AC Milan avant Pise
À la veille du déplacement à Pise pour la 25e journée de Serie A, l’entraîneur de l’AC Milan, Massimiliano Allegri, a livré des nouvelles sur l’état de son groupe. La rencontre est programmée ce vendredi à 19h45 GMT au Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani.
Le technicien a confirmé qu’un seul joueur est d’ores et déjà indisponible pour ce rendez-vous : Saelemaekers ne sera pas du voyage. En revanche, plusieurs éléments touchés récemment ont retrouvé des sensations suffisantes pour être intégrés au groupe. Christian Pulisic a repris les séances collectives et figure dans la liste des disponibles, même si son temps de jeu pourrait être limité à une entrée en fin de rencontre. Rafael Leão, lui, a montré une nette progression dans sa récupération et devrait pouvoir participer à la rencontre.
Allegri a aussi rappelé l’enjeu du match pour les Rossoneri, qui conservent l’objectif d’accrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Le coach a insisté sur la nécessité de rester entièrement tourné vers la performance sur le terrain, sans se laisser perturber par des polémiques extérieures. Il a par ailleurs salué l’évolution de Nkunku, signalant que ses récentes prestations sont encourageantes, et a mis en lumière l’importance des changements tactiques et de personnel dans le football contemporain.
Considérations tactiques et gestion du groupe
L’absence de Saelemaekers oblige Milan à repenser certaines solutions offensives, notamment sur l’aile droite, où Pulisic et Leão représentent des alternatives différentes en termes de profil et d’impact. Allegri devra jongler entre précaution et exigence, en évaluant minute par minute la capacité des joueurs fraîchement remis à enchaîner les efforts. La dynamique actuelle impose aussi de capitaliser sur les entrées afin de préserver des cadres tout en maintenant un rythme élevé, surtout lors d’un déplacement où chaque point compte pour la course européenne.