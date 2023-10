Série A: Olivier Giroud élu gardien de la semaine

Après avoir remplacé son compatriote Mike Maignan dans les cages du Milan AC, le weekend dernier, l’international français et attaquant, Olivier Giroud a été élu ce lundi meilleur gardien de la semaine en Série A.

Pour contextualiser cette histoire, il faut remonter à ce match palpitant entre l’AC Milan et le Genoa samedi dernier. Le gardien titulaire de l’AC Milan, Mike Maignan, a été expulsé, laissant l’entraîneur Stefano Pioli sans remplacement possible pour la position de gardien de but. C’est alors qu’Olivier Giroud, mieux connu pour ses exploits en tant qu’attaquant, s’est porté volontaire pour endosser les gants et protéger les cages milanaises.

Ce qui s’est ensuivi a été une performance spectaculaire de la part de l’ancien d’Arsenal. Sa sortie impromptue dans le rôle de gardien de but s’est avérée non seulement remarquable mais aussi décisive pour l’issue du match. Grâce à des réflexes éclairs et une concentration exceptionnelle, il a réussi à préserver le score et à empêcher le Genoa de marquer, préservant ainsi la victoire de l’AC Milan.

- Publicité-

Ce geste audacieux de la part d’Olivier Giroud a fait sensation dans le monde du football et a été salué par ses coéquipiers, son entraîneur et les supporters. Il a également déclenché un déluge de réactions sur les médias sociaux, certains fans appelant déjà à une reconversion complète de l’international Français en gardien de but.