Serie A: Naples se relance, le Milan AC accroché

La 29e journée de Série A se poursuivait ce vendredi soir, avec deux rencontres au programme. Le leader Naples est allé s’imposer sur la pelouse de Lecce (2-1), tandis que le Milan AC a concédé le nul (0-0) contre Empoli.

Après sa lourde défaite (4-0) contre le Milan AC le weekend dernier, le Napoli, leader du championnat italien, se déplaçait sur la pelouse de Lecce ce vendredi soir pour tenter de se relancer. Dans une rencontre comptant pour la 29e journée de Série A, les Napolitains ont eu du mal, mais ont fini par s’imposer sur le score étriqué de 2-1.

Les Gli Azzurri débutaient bien la rencontre grâce à un but rapide de Di Lorenzo, de la tête (1-0, 18e). Après une première mi-temps tout en maîtrise, les Partenopei se faisaient surprendre en début du second acte. Trouvé après une tête sur la barre transversale de Ceesay, Di Francesco lâchait une frappe à ras de terre pour relancer les hostilités (1-1, 54e).

- Publicité-

Finalement, une terrible erreur entre le gardien de Lecce et son défenseur Gallo permettait au Napoli de passer devant et s’imposer (2-1, 62e). Les coéquipiers de Victor Osimhen, blessé et absent pour le match, se rapproche un peu plus du titre à neuf journées de la fin du championnat.

Dans l’autre rencontre du soir, le Milan AC n’a pu réitérer sa performance contre Naples le weekend dernier. Les coéquipiers d’Olivier Giroud ont été tenus en échec, devant leur public, par Empoli (0-0). Les Rossoneri restent 3e mais se retrouvent sous la menace de la Roma.