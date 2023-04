Serie A: l’Inter Milan tenu en échec par Salernitana

La 29e journée du championnat italien s’ouvrait ce vendredi après-midi, avec un déplacement de l’Inter Milan sur la pelouse de Salernitana. Longtemps devant durant cette rencontre, les milanais ont finalement concédé le nul (1-1) en toute fin de partie.

Avant le début de cette 29e journée de Serie A, l’Inter Milan était sur une série de 5 matches consécutifs sans victoire. Le dernier succès des Interistes remonte au 5 mars dernier. En se déplaçant sur la pelouse de Salernitana ce vendredi, les coéquipiers de Romelu Lukaku voulaient mettre fin à cette mauvaise spirale et retrouver la confiance avant le quart de finale aller de la Ligue des champions contre Benfica la semaine prochaine. Malheureusement , les Milanais n’ont pu accomplir leur mission et ne ramenant qu’un petit point de leur voyage après le nul (1-1).

La rencontre avait pourtant démarré idéalement pour l’Inter Milan, avec l’ouverture du score rapide de Robin Gosens. Sur un service de Romelu Lukaku, l’international Allemand battait le portier adverse pour donner l’avantage aux siens. Bien lancés, les Milanais vont par la suite pécher dans la finition, à l’image de Lukaku, qui a touché la barre, avant d’échouer par deux fois devant le gardien local. De Vrij (64e) et Lautaro Martinez (82e) ne faisaient pas mieux non plus. Et, à force de vendanger les occasions, les visiteurs se faisaient surprendre en toute fin de match.

Sur un centre-tir, le vétéran Candreva trompait un André Onana un peu surpris (90e). Score final 1-1 donc. La Salernitana obtient donc un cinquième match nul consécutif en Serie A, ce qui lui permet de récolter un point crucial pour sa survie en championnat. Malgré 25 tirs, dont 11 cadrés, l’Inter a été inefficace devant le but et manque ainsi l’opportunité de remonter sur le podium de la ligue italienne. Cette performance confirme la mauvaise passe actuelle du club milanais, qui inquiète avant la double confrontation contre Benfica en Ligue des champions.