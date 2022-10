Série A: la Juventus corrige Empoli et enchaîne

A l’occasion de la onzième journée de la Série A, ce vendredi soir, la Juventus s’est imposée dans son antre contre Empoli (4-0).

Après un début de saison décevant, la Juventus retrouve des couleurs ces dernières semaines. Déjà vainqueur (0-1) du Tornio le weekend dernier, la Vieille Dame a remis ça ce vendredi contre Empoli, lors de la onzième journée du championnat italien. Et cette fois-ci, devant leur public, les Turinois n’ont pas fait dans la dentelle pour décrocher une victoire nette (4-0).

Moise Kean débloquait la marque très tôt dans la rencontre, sur un superbe centre de Filip Kostic ( 1-0, 8e). Il fallait néanmoins attendre la seconde période pour le but du break de Weston McKennie d’un coup de casque, trouvé sur le corner de Juan Cuadrado (2-0, 56e). Avec un doublé en fin de partie (82è, 94è), Adrien Rabiot, sur des passes décisives de Cuadrado (82è) et Danilo (94è), scellait le résultat du match et confirmait ainsi son retour en forme. Score final: 4-0.

Au classement, la Juventus gagne une place et revient provisoirement à trois points de la Roma (4è). Mardi prochain, les protégés de Massimiliano Allegri vont se déplacer sur la pelouse de Benfica en Ligue des champions. La Juve devra remporter ce match pour ne pas dire adieu à la compétition dès la phase de groupe. De son coté, Empoli perd une place au goal average (11e).