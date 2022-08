Serie A: la Juventus cale contre la Sampdoria, la Roma confirme

En clôture de la deuxième journée de Serie A ce lundi soir, la Juventus a été tenue en échec sur la pelouse de la Sampdoria (0-0). De son coté, la Roma s’est imposé contre le promu Cremonese (1-0).

Après sa large victoire à domicile contre Sassuolo (3-0), la Juventus se déplaçait ce lundi soir sur la pelouse de la Sampdoria pour tenter de confirmer. Les hommes de Massimiliano Allegri n’ont pu mieux faire qu’un triste match nul (0-0). Après un premier quart d’heure intéressant, la Vieille Dame s’est endormie et n’a pas montré grande chose offensivement. La Samp a d’ailleurs eu une première belle occasion grâce à Léris, dont le petit extérieur du droit était dévié par le gardien sur sa transversale (2e).

En fin de partie, Adrien Rabiot pensait donner la victoire aux siens avec un but marqué peu après l’heure de jeu, mais le VAR est revenu sur la décision initiale, car son coéquipier Vlahovic était hors-jeu au moment de l’action (66e). Score final 0-0. Un résultat nul qui n’arrange personne, puisque la Juventus prend déjà du retard sur ses concurrents directs, alors que de son côté, la Sampdoria ne compte toujours aucune victoire en ce début de saison.

Service minimum pour la Roma

Plus tôt dans la journée, la Roma accueillait le promu Cremonese. Après son succès sur le terrain de la Salernitana (0-1), l’équipe entraînée par José Mourinho a dominé son adversaire du jour (1-0) lors de cette 2e journée de Serie A. L’unique but de la rencontre a été l’œuvre du défenseur central Chris Smalling (65e). Un tout petit succès qui permet tout de même au club de la Louve de rejoindre Naples et l’Inter Milan en tête du classement, avec 6 points. Lors de la prochaine journée, les Romains se déplaceront sur le terrain de la Juventus, pour leur premier vrai test de la saison.