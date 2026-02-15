Série A J25 : Napoli – AS Roma, choc pour la course au top 4

Napoli accueille l’AS Roma ce dimanche à 19h45 GMT au Stadio Diego Armando Maradona, à l’occasion de la 25e journée de Serie A. Ce rendez-vous pourrait peser lourd dans la course aux places qualificatives pour les compétitions européennes, tant les deux équipes ont besoin de points à ce stade de la saison.

Les Napolitains, désormais éliminés de la Ligue des champions et de la Coppa Italia, n’ont plus que le championnat à jouer. Sous la direction d’Antonio Conte, ils occupent actuellement la troisième position du classement mais accusent un retard significatif — proche d’une douzaine de points — sur l’Inter, leader. L’objectif affiché pour le club du Sud est de verrouiller sa présence dans le top 4.

Côté romain, l’objectif est clair : revenir dans la zone qualificative pour la prochaine Ligue des champions. L’AS Roma pointe à la cinquième place, à égalité de points avec la Juventus, quatrième. Les hommes de Gian Piero Gasperini se déplacent à Naples avec l’ambition de s’imposer et de grappiller des places au classement.

Les enjeux du duel