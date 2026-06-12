Marcus Rashford: Chelsea prêt à saisir l’opportunité après le retrait du Barça

Alors que le Barça a décidé de ne pas conserver Marcus Rashford malgré une saison réussie en Catalogne, l’attaquant anglais se retrouve de nouveau sur le marché. Chelsea surveille de près sa situation, tandis que plusieurs clubs de Premier League restent à l’affût.

L’avenir de Marcus Rashford demeure incertain. Alors que l’attaquant anglais espérait poursuivre l’aventure au FC Barcelone après une saison convaincante en prêt, le club catalan a finalement décidé de ne pas lever son option d’achat, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux prétendants, parmi lesquels Chelsea. À 28 ans, Rashford sort pourtant d’un exercice réussi en Catalogne. Auteur de 14 buts toutes compétitions confondues, l’international anglais a contribué au sacre du Barça en Liga et en Supercoupe d’Espagne, tout en participant à son beau parcours européen sous les ordres de l’entraîneur allemand Hansi Flick.

Lors de son arrivée au Camp Nou l’été dernier, Barcelone avait négocié une option d’achat estimée à environ 26 millions de livres sterling. Longtemps, tout laissait penser que les dirigeants blaugranas allaient conserver définitivement le joueur, d’autant que Flick et le directeur sportif Deco n’avaient jamais caché leur satisfaction quant à ses performances. Mais le recrutement d’Anthony Gordon en provenance de Newcastle, pour près de 70 millions de livres sterling, a rebattu les cartes. Malgré plusieurs spéculations évoquant la possibilité de voir Rashford rester en Catalogne, l’attaquant devrait finalement retrouver Manchester United.

Un retour qui ne garantit toutefois pas son avenir à Old Trafford. Avec plus de 400 matches disputés sous le maillot mancunien, Rashford semble désormais en fin de cycle au sein de son club formateur, malgré l’arrivée de Michael Carrick au poste d’entraîneur principal. Dans ce contexte, son entourage explore différentes pistes. Chelsea figure parmi les clubs attentifs à la situation. Selon plusieurs sources proches du dossier, les Blues n’excluent pas de passer à l’action au cours du mercato estival.

Néanmoins, le club londonien ferait de Rashford une solution de repli et privilégierait, dans un premier temps, d’autres cibles offensives. Une opération sous la forme d’un prêt apparaît aujourd’hui comme le scénario le plus crédible. Chelsea n’est pas seul sur le dossier. Arsenal, Aston Villa et Tottenham suivent également avec intérêt l’évolution de la situation de l’attaquant anglais, qui pourrait animer l’un des feuilletons majeurs du marché des transferts cet été.



