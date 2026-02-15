Benin Web TV
LIVE

Série A J25 : Naples – AS Roma, compositions officielles

Ce soir, Naples reçoit l’AS Roma dans une rencontre capitale programmée à 19h45 GMT. Cette affiche de Serie A attire l’attention en raison des implications directes au classement et promet une confrontation intense au stade.

Le · MàJ le
Football
121vues
Série A J25 : Naples – AS Roma, compositions officielles
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

Ce soir, Naples reçoit l’AS Roma dans une rencontre capitale programmée à 19h45 GMT. Cette affiche de Serie A attire l’attention en raison des implications directes au classement et promet une confrontation intense au stade.

La partie a des conséquences précises pour les deux clubs : la quatrième place est en jeu. Naples, souhaitant réagir après avoir cédé du terrain, cherche à confirmer sa valeur et à se relancer tandis que la Roma vise à grignoter des positions pour remonter au classement.

Face à ces enjeux, la victoire s’impose comme l’objectif commun des deux équipes. L’équilibre entre prudence défensive et ambition offensive devrait dicter le ton de la rencontre, chaque coach présentant une composition déterminée à obtenir les trois points.

Publicité

Compositions officielles

Naples : Milinkovic-Savic – Beukema – Rrahmani – Buongiorno – Miguel Gutiérrez – Elmas – Lobotka – Spinazzola – Politano – Vergara – Hojlund

AS Roma : Svilar – Mancini – Ndicka – Ghilardi – Çelik – Cristante – Pisilli – Wesley – Pellegrini – Zaragoza – Malen

Publicité

Articles liés

Ligue 1 J18 : Zoman et Tchologo s’imposent, Stella Adjamé freinée par KorhogoSénégal – Ligue 1 J15 : Gorée et Rufisque confortent leurs places, Casa et Pikine freinésSérie A J22 : Naples et la Roma à égalité à la mi-tempsLDC CAF : incidents graves lors du match Al Ahly – AS FAR au Caire
Merci pour votre lecture — publicité