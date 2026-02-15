Série A (J25) : l’Inter Milan bat la Juventus

Le choc de la 25e journée de Serie A entre l’Inter et la Juventus, disputé au Giuseppe-Meazza, a livré un spectacle haletant jusqu’à la dernière minute : les Nerazzurri se sont imposés 3-2 face aux Turinois.

La rencontre a commencé de manière surprenante pour les milanais, qui se sont retrouvés menés après un but contre son camp signé Andrea Cambiaso à la 17e minute. Quelques minutes plus tard, le même défenseur a corrigé son erreur en marquant pour son équipe et a ramené les deux formations à égalité (1-1) avant la mi-temps.

La seconde période a été chargée en intensité. Malgré une réduction à dix joueurs, la Juventus n’a pas lâché prise et a multiplié les réactions. À la 76e minute, Federico Dimarco a délivré un centre parfait pour Francesco Pio Esposito, qui a coiffé sa défenseur pour inscrire le deuxième but de l’Inter.

Le coup de théâtre final

À la 88e minute, Manuel Locatelli a permis aux visiteurs de revenir à hauteur grâce à une passe millimétrée de Weston McKennie. Alors que l’on se dirigeait vers un partage des points, Yann Bisseck a offert un caviar à Piotr Zieliński à la 90e minute, et l’international polonais a converti l’offrande pour sceller le résultat (3-2).

Cette victoire permet à l’Inter de conserver la tête du championnat avec 61 points tandis que la Juventus reste quatrième, affichant 46 unités au classement.