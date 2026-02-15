Serie A J25 – Hellas Vérone : Rafik Belghali se blesse à nouveau face à Parme

Rafik Belghali a été contraint de quitter la pelouse dès la 20e minute du match de Serie A opposant Parme à l’Hellas Vérone, dimanche 15 février 2026. Aligné pour la première fois depuis son retour de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le latéral droit n’a pas pu tenir le rythme longtemps.

Rafik Belghali a été contraint de quitter la pelouse dès la 20e minute du match de Serie A opposant Parme à l’Hellas Vérone, dimanche 15 février 2026. Aligné pour la première fois depuis son retour de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le latéral droit n’a pas pu tenir le rythme longtemps.

De retour avec l’équipe nationale algérienne, Belghali revenait d’une blessure contractée pendant le rassemblement. Absent lors des cinq rencontres précédentes, il était titularisé pour cette 25e journée mais a ressenti une gêne dès la 17e minute, à la suite d’un contact avec Armel Bella-Kotchap. L’équipe médicale du club est rapidement intervenue sur le secteur technique, sans toutefois permettre au joueur de poursuivre la rencontre.

Quelques minutes plus tard, à la 20e minute, l’entraîneur a procédé à son remplacement en faisant entrer Jean-Daniel Akpa Akpro. Ce contretemps représente un nouveau coup d’arrêt pour l’international algérien, qui doit à présent réintégrer l’infirmerie du club pour des examens complémentaires.

Publicité

Perspectives et suite attendue

Le staff médical de l’Hellas devrait programmer des bilans approfondis (imagerie, examens cliniques) afin de préciser la nature et la gravité de la blessure. Tant que les résultats ne seront pas connus, il sera difficile d’évaluer la durée d’indisponibilité éventuelle et l’impact sur les prochaines échéances du club.

Sur le plan sportif, l’équipe doit rapidement s’ajuster à cette absence imprévue et réorganiser son couloir droit en fonction des options disponibles dans l’effectif. Les supporters et observateurs attendront des nouvelles officielles dans les prochains jours pour connaître le diagnostic et les suites du traitement.