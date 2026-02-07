Serie A (J24) : Naples s’impose contre Genoa dans les arrêts de jeu

Grosse surprise au stade Luigi Ferraris : Naples est allé arracher une victoire dans les derniers instants face au Genoa, lors de la 24e journée de Serie A. Le match s’est achevé sur un score de 3-2 en faveur des Napolitains, après un scénario haletant.

Le spectacle avait pourtant démarré sur les chapeaux de roue, avec une ouverture du score très précoce. Dès la troisième minute, Ruslan Malinovskyi transforma un penalty obtenu par son équipe, mettant les locaux sur les devants.

Naples réagit avant la mi-temps en profitant d’un moment d’accélération : Rasmus Højlund et Scott McTominay trouvèrent le chemin des filets à la 20e et à la 21e minute, inversant la tendance et donnant l’avantage aux visiteurs à la pause.

Le dénouement dans le temps additionnel

La deuxième période resta disputée. Genoa repassa par un moment fort et égalisa grâce à Lorenzo Colombo à la 57e minute, relançant totalement la rencontre. La fin de match fut cependant marquée par une décision arbitrale décisive : un contact dans la surface, signalé puis confirmé après intervention de la VAR, aboutit à un penalty accordé dans le temps additionnel.

Rasmus Højlund se chargea de le transformer à la 90+5, offrant à Naples une victoire arrachée au bout du suspense. Grâce à ce succès, Naples conserve la troisième place du classement avec 49 points, tandis que Genoa reste quatorzième avec 23 unités.