Serie A J24 : l’Inter veut enchaîner contre Sassuolo

L’Inter se rend à Sassuolo ce dimanche à 17h00 GMT pour la 24e journée de Serie A, avec l’objectif clair de rapporter les trois points. Les Lombards abordent ce déplacement déterminés à prolonger leur série de bons résultats.

En tête du championnat, le club milanais possède une avance non négligeable : cinq points sur l’AC Milan et six sur Naples. La formation entraînée par Simone Inzaghi enchaîne les succès, alignant quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues, et apparaît comme l’une des principales candidates au sacre.

Cependant, la rencontre ne s’annonce pas entièrement à sens unique : Sassuolo a retrouvé davantage d’allant récemment et ne se présentera pas sans ambitions sur sa pelouse.

Forme et enjeux pour la fin de saison

Occupant actuellement la 11e place du classement, Sassuolo navigue au milieu de tableau et dispose d’une situation confortable : à douze longueurs du top 6 mais également douze points au-dessus de la zone rouge. Cette marge permet à l’équipe de Fabio Grosso d’aborder les prochaines échéances avec moins de pression et de l’indulgence pour expérimenter.

Les Noir-et-Verts ont mis fin à une période délicate marquée par sept matches sans victoire en signant deux succès lors des dernières journées de championnat. Ils se sont imposés 1-0 contre Cremonese avant d’aller gagner 3-1 sur la pelouse de Pise, des résultats qui ont relancé la confiance collective et redonné du rythme à des éléments clés comme Domenico Berardi.

Du côté de l’Inter, la priorité reste de conforter sa place de leader et de maintenir l’élan avant le sprint final. Les Nerazzurri chercheront à transformer leur supériorité au classement en performance sur le terrain, tandis que Sassuolo visera à capitaliser sur sa dynamique retrouvée pour accrocher un résultat favorable.