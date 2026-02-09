Serie A J24 : l’AS Roma vise la victoire contre Cagliari

Ce lundi, l’AS Roma reçoit Cagliari au Stadio Olimpico, coup d’envoi prévu à 19h45 GMT pour le compte de la 24e journée de Serie A. Les Romains visent une victoire essentielle afin de rester au contact des équipes de tête du championnat.

La formation romaine traverse une période délicate et doit réagir après une série de résultats en demi-teinte. Après un bon départ ponctué d’un 1-1 face au Milan AC, la troupe romaine a concédé une défaite 1-0 contre l’Udinese puis un nul 1-1 contre le Panathinaïkos, enchaînant ainsi trois prestations en dessous des attentes.

Pour espérer remonter vers le top 4 et rejoindre temporairement la Juventus au classement, les coéquipiers de Dovbyk n’ont d’autre choix que de s’imposer contre Cagliari. Sur le papier, la fragilité des visiteurs hors de leurs bases peut jouer en faveur des locaux.

Enjeux et forme des deux équipes

À l’extérieur, les Sards peinent à convaincre : seulement trois succès en douze déplacements cette saison, statistique qui pourrait offrir un avantage tactique et psychologique aux joueurs romains au Olimpico.

Cagliari, installé à la 12e place, aborde la rencontre avec un moral en hausse après avoir enchaîné trois victoires consécutives, ce qui leur a permis de creuser un écart de onze points sur la zone de relégation. Sous la direction de Pisacane, ils se sont récemment imposés à Florence (1-2) et cherchent désormais à prolonger cette dynamique loin de leurs terres.