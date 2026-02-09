Série A J24 : l’AS Roma bat Cagliari et met la pression sur la Juventus

Sur la pelouse de l’Estadio Olimpico, l’AS Roma a affronté Cagliari dans le cadre de la 24e journée du championnat italien. Les Giallorossi se sont imposés 2-0 face aux visiteurs, un succès qui leur permet d’égaler la Juventus au nombre de points au classement.

Dès l’entame, l’équipe locale a mis de l’intensité et exercé une forte pression sur la défense adverse. Cette domination a été récompensée à la 25e minute lorsque Donyell Malen a trouvé le chemin des filets, offrant l’avantage à la formation romaine. Les 45 premières minutes se sont donc achevées sur ce score en faveur des locaux.

Au retour des vestiaires, la physionomie du match n’a guère changé : la Roma a maintenu son style et sa maîtrise du jeu, tandis que Cagliari a tenté de résister tant bien que mal. La délivrance est survenue à la 65e minute, Malen signant un doublé qui a scellé la victoire. Grâce à ce succès, les Romains remontent provisoirement à la cinquième place avec 46 points, à égalité avec la Juve, tandis que Cagliari conserve sa 12e position avec 28 unités.

Impact sur la course européenne