Serie A (J24) : Juventus et Lazio se neutralisent

Match riche en émotions à l’Allianz Stadium où la Juventus et la Lazio se sont quittées sur un score de parité 2-2, à l’issue de la 24e journée du championnat italien. L’égalisation tardive de Pierre Kalulu, intervenue dans les arrêts de jeu (90+6), a finalement permis aux Bianconeri d’arracher un point précieux face aux Romains.

La partie avait pourtant mal tourné pour Turin après un démarrage prometteur : au fil de la première période, ce sont les joueurs dirigés par Luciano Spalletti qui ont pris l’ascendant. Sur une perte de balle du capitaine juventino Manuel Locatelli, Daniel Maldini a servi Pedro sur le côté gauche, et l’Espagnol a trouvé le chemin des filets juste avant la pause (45+2), offrant l’avantage aux visiteurs.

La Lazio a encore creusé l’écart dès la reprise : deux minutes après le retour des vestiaires, une combinaison initiée par Danilo Cataldi a permis à Gustav Isaksen d’inscrire le deuxième but. La Juve n’a pas baissé les bras et a relancé la rencontre par Weston McKennie qui a réduit la marque à la 59e minute. Le suspense est resté entier jusqu’à la toute fin, lorsque Kalulu a égalisé dans le temps additionnel.

Conséquences sportives

Ce résultat maintient la Juventus à la quatrième place du classement, avec 46 points, tandis que la Lazio occupe désormais la 8e position avec 33 unités. Pour Turin, ce partage reste important dans la lutte pour les places européennes ; pour Rome, c’est un coup d’arrêt après un début de match maîtrisé.