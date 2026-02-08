Serie A J24 : Juventus affronte la Lazio pour consolider sa 4e place

La 24e journée du Championnat d’Italie se poursuit ce dimanche à 19h45 GMT à l’Allianz Stadium avec une affiche attendue : Juventus – Lazio de Rome. Ce duel pourrait peser lourd dans la course aux premières places, alors que les deux équipes abordent la rencontre avec des objectifs distincts.

Privée de la Coppa Italia, la Juventus n’a pas perdu de vue ses ambitions européennes. Sous la houlette de Luciano Spalletti, le club turinois occupe pour l’instant la 4e place du classement et entend préserver son avance sur l’AS Roma, actuellement cinquième. Les Turinois ont retrouvé un rendement plus constant en Serie A et visent à conforter leur position pour se rapprocher d’une qualification en Ligue des champions.

La Lazio, menée par Maurizio Sarri, arrive à Turin avec la nécessité de relancer sa saison. Classés 8es, les Laziali accusent environ neuf points de retard sur le top 6 et cherchent à combler cet écart. Leur succès récent contre le Genoa (3-2) a redonné un peu de souffle à l’équipe, mais la formation romaine devra montrer de la solidité pour espérer poursuivre sur sa lancée sur la pelouse de la Juventus.

Les enjeux du match

Pour la Juventus, l’enjeu principal est de ne pas laisser filer de précieux points à domicile et de confirmer une série de résultats positifs en championnat. La maîtrise du tempo et la régularité défensive seront des éléments clés pour résister aux offensives adverses. La Lazio, elle, cherche avant tout à se rapprocher des places européennes ; un bon résultat à Turin relancerait ses ambitions et renforcerait la confiance du groupe.