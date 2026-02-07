Serie A J24 : diffusion TV de Genoa – Naples

La confrontation entre Genoa et Naples est programmée pour le samedi 7 février 2026 à 17h00 GMT. Le coup d’envoi aura lieu au stade Luigi Ferraris de Gênes, dans le cadre de la 24e journée du championnat italien de Serie A.

Au classement, Naples pointe à la troisième place avec 46 points et partira logiquement avec le statut de favori face à un Genoa installé 14e et totalisant 23 unités. Les Napolitains arrivent en confiance après leur succès 2-1 contre la Fiorentina, tandis que le club de Gênes reste sur une défaite 3-2 face à la Lazio.

La rencontre sera retransmise en direct par plusieurs diffuseurs internationaux. Parmi les plateformes qui proposeront la diffusion figurent DAZN, SuperSport, Sky Sports, New World TV, Canal Live, Canal+ et beIN Sports, selon les droits détenus dans chaque territoire.

Accès à la diffusion et conseils pratiques

Selon votre localisation, la disponibilité des chaînes et des services de streaming peut varier : il est donc recommandé de vérifier le guide TV local ou les offres des opérateurs pour connaître la plateforme précise à laquelle s’abonner. Les applications mobiles et les sites officiels des diffuseurs permettent généralement de suivre le match en streaming si vous ne pouvez pas être devant un écran de télévision.

Notez également que l’horaire indiqué (17h00 GMT) correspond à 18h00 en heure d’Europe centrale (CET). Pensez à ajuster l’heure selon votre fuseau horaire et à prévoir un accès internet stable si vous optez pour une diffusion en ligne.