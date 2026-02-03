Benin Web TV
L’Estadio Renato Dall’Ara accueillait ce match de la 23e journée de Serie A opposant Bologne à l’AC Milan. À la pause, ce sont les Milanais qui mènent 2-0, après une première période où le rythme et l’efficacité ont tourné en leur faveur.

Football
Série A (J23) : AC Milan mène à la mi-temps contre Bologne
Les locaux ont dominé dans les premières minutes, mais cette supériorité n’a pas duré. Milan a rapidement su inverser la dynamique grâce à des attaques rapides en transition : à la 7e minute, Ruben Loftus-Cheek a vu sa frappe repoussée par le gardien Marco Ravaglia, signe des occasions que les visiteurs allaient créer dès qu’ils récupéraient le ballon.

La délivrance est venue peu avant la demi-heure. Sur une mauvaise relance de la défense bolognaise, Adrien Rabiot a trouvé Loftus-Cheek, qui a converti l’offrande pour ouvrir le score (20e). Bologne a cherché à réagir offensivement, mais ses remontées se sont souvent heurtées à des contres bien orchestrés par les Milanais. L’une de ces incursions a abouti à un penalty que Christopher Nkunku a transformé avec sang-froid à la 40e minute, portant le score à 2-0.

Points clés de la première mi-temps

Sur le plan tactique, Milan a bien exploité les espaces laissés par son adversaire en phase de possession, privilégiant la profondeur et les courses derrière la ligne défensive. Rabiot a su se montrer précieux dans la construction, tandis que Loftus-Cheek et Nkunku ont profité des opportunités créées pour faire la différence. De son côté, Bologne a affiché de bonnes intentions, notamment en début de rencontre, mais ses erreurs techniques et ses pertes de balle ont coûté cher face à une équipe adverse efficace en contre.

À la pause, Milan peut envisager la suite avec une avance confortable, tandis que Bologne devra corriger ses failles défensives et se montrer plus tranchant offensivement pour espérer revenir dans la partie.

