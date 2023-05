Serie A: grosse amende pour la Juventus

-Publicité-

La Juventus a écopé d’une amende de 718 000 euros répartis entre le club et les anciens dirigeants (Paratici, Arrivabene et Cherubini). Une nouvelle sanction toujours dans le cadre de dite des « manœuvres salariales » (un autre volet de l’affaire des « plusvalenze »).

La Juventus a trouvé un accord avec le Tribunal fédéral italien pour mettre un terme à l’affaire des « manœuvres salariales », un volet de l’affaire des « plusvalenze » qui a secoué le club italien ces derniers mois. Cet accord permet à la Vieille Dame d’éviter un nouveau retrait de points en Serie A, après avoir déjà perdu 10 points le 22 mai dernier.

Selon les termes de l’accord, la Juventus devra s’acquitter d’une amende de 718 000 euros, qui sera répartie entre le club et les anciens dirigeants incriminés, à savoir Fabio Paratici, Matteo Arrivabene et Federico Cherubini. Ces derniers ont accepté de participer financièrement à cette sanction. En revanche, Andrea Agnelli, président du club, n’a pas trouvé d’accord et devra comparaître devant le Tribunal fédéral lors d’une audience prévue pour le 15 juin prochain.

Les « manœuvres salariales » font référence à des irrégularités dans les contrats de certains joueurs de la Juventus, notamment en ce qui concerne la déclaration des revenus. Ces pratiques ont été révélées dans le cadre de l’enquête sur les « plusvalenze », qui concerne les échanges de joueurs et les profits réalisés par le club lors de ces transactions.

