Sergio Ramos: « J’ai joué avec CR7 et contre Messi, mais le joueur le plus magique que j’ai vu c’est… »

Ancien coéquipier des deux plus grands joueurs de ces quinze dernières années, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, Sergio Ramos a surpris tout le monde en désignant une autre légende comme celle qu’il admire le plus.

Tout au long de son illustre carrière, Sergio Ramos a partagé le terrain avec un éventail de génies du football, notamment Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar Junior. Cependant, c’est un autre magicien qui a le plus impressionné l’emblématique défenseur du Real Madrid.

Dans un documentaire retraçant le parcours de l’ancienne star du PSG, Ronaldinho, le pilier espagnol a comblé le vainqueur du Ballon d’Or de 2005 avec les plus grands éloges. Ramos, qui possède une vaste collection de trophées, a identifié Ronaldinho comme le joueur qui l’a le plus ébloui tout au long de sa remarquable carrière.

« Je crois qu’il (Ronaldinho) était le joueur le plus magique que j’ai vu dans l’histoire du football. J’ai été témoin d’exploits que je n’ai jamais vus reproduits de toute ma vie. Pour moi, c’est un joueur distinct, un magicien. .. tout ce qu’il a accompli était enchanteur. C’est un génie« , a déclaré Sergio Ramos à la presse espagnole.

En tant que sage du football qui a connu les sommets du sport, les distinctions de Ramos ont beaucoup de poids. Sa reconnaissance du talent artistique enchanteur de Ronaldinho renforce encore l’héritage du Brésilien en tant que talent exceptionnel qui a hypnotisé même les meilleurs athlètes sur la plus grande scène.

