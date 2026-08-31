Sergio Martínez, nouveau renfort du Real Madrid

Le Real Madrid a officialisé, lundi, la signature de Sergio Martínez, milieu de terrain espagnol de 19 ans en provenance du Racing de Santander. Le club merengue a activé la clause libératoire du joueur, fixée à un peu plus de 3 millions d’euros, et l’a engagé jusqu’en juin 2030.

Formé au Racing de Santander depuis l’âge de 10 ans, l’international espagnol des moins de 19 ans est originaire de Laredo, en Cantabrie. Il mesure 1,88 mètre et compte déjà plusieurs apparitions en Primera División avec le club cantabre, sous les couleurs duquel il a inscrit un but.

Martínez rejoindra dans un premier temps le Real Madrid Castilla, l’équipe réserve du club, sans passer par un prêt. Il s’entraînera directement à Valdebebas, où la direction et le staff technique de l’équipe première, dirigée par José Mourinho, envisagent de l’associer progressivement aux séances des professionnels.

Le joueur était également suivi par le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid et Villarreal, ainsi que par plusieurs clubs de Premier League et de Bundesliga. Selon la presse sportive espagnole, l’implication personnelle de Mourinho dans les discussions aurait pèsé dans le choix final du joueur en faveur du Real Madrid.

Cette arrivée s’inscrit dans la stratégie du club madrilène, qui a multiplié ces dernières saisons les recrutements de jeunes joueurs formés dans le championnat espagnol avant que leur valeur marchande n’augmente sur le marché des transferts.