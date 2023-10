Sergio Agüero se lance: « Ces 3 sont les meilleurs attaquants de l’histoire du football»

-Publicité-

Sergio Agüero a établi son top 3 des meilleurs attaquants de l’histoire du football. Et l’ancien buteur de Manchester City a mis à la touche plusieurs légendes du cuir rond.

Depuis sa retraite en décembre 2021 en raison de problèmes cardiaques, Sergio Agüero est de plus en plus présent dans les médias. Lors d’une récente entrevue, l’ancienne star de l’équipe nationale argentine a été sollicitée pour établir son classement des trois meilleurs avant-centres de l’histoire du football, une question qui ne manque jamais de susciter débats et réflexions.

Cependant, Agüero, qui détient notamment le record du meilleur buteur de l’histoire de Manchester City, a fait des choix qui ont étonné certains observateurs. Le Ballon d’Or 2022, Karim Benzema, a été exclu de son classement, tout comme la légende du FC Barcelone et des Lions Indomptables du Cameroun, Samuel Eto’o.

« Les 3 meilleurs attaquants de l’histoire ? Ronaldo Nazario, Thierry Henry et Luis Suarez, dans cet ordre« , a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le Liverpool Echo. Certains pourraient être surpris de l’absence de Cristiano Ronaldo dans cette liste, mais il est essentiel de rappeler que le quintuple Ballon d’Or France Football n’est pas principalement un avant-centre.

L’icône du Real Madrid, qui détient le record de buts pour le club, a d’abord fait sa marque en tant qu’ailier gauche avant de se repositionner dans l’axe à un stade plus avancé de sa carrière, où il a confirmé son statut de finisseur exceptionnel. La sélection d’Agüero reflète ainsi son point de vue sur les attaquants de pointe purs de l’histoire du football.