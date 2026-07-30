Serge Lama ne peut plus se déplacer

Marie-Paule Belle , chanteuse et pianiste, est décédée le 25 juillet à l’âge de 80 ans des suites d’un cancer récidivé. Ses obsèques se tiendront le lundi 3 août à l’église Saint-Roch à Paris à partir de 10h30. À la suite de l’annonce de son décès, son ami de longue date Serge Lama a indiqué qu’il ne participerait pas à la cérémonie, invoquant des raisons de santé et un ras‑le‑bol personnel face aux funérailles.

Selon les déclarations recueillies par Nice‑Matin, le frère de la défunte, Jean‑Michel, a expliqué que Marie‑Paule Belle avait perdu « ce désir sacré de monter sur scène » et qu’elle avait elle‑même annoncé qu’elle ferait ses adieux. L’artiste avait pourtant prévu une dernière représentation le 4 octobre au Cannet, rendez‑vous désormais annulé en raison de son décès.

La disparition de l’interprète de La Parisienne suscite une forte émotion parmi ses fans et ses proches. La cérémonie prévue devant l’église Saint‑Roch réunira des admirateurs, des membres de la famille et des connaissances du milieu artistique, selon les éléments publiés dans la presse.

Diminué, Serge Lama affiche son ras‑le‑bol

Dans un entretien accordé à Paris Match, Serge Lama a précisé les motifs de son absence aux obsèques. Âgé de 83 ans, il a déclaré : « Je ne peux plus me déplacer » et a ajouté qu’il avait « eu son compte d’obsèques de gens que j’aimais ». Il a expliqué qu’il n’était pas nécessaire, selon lui, d’assister aux funérailles pour témoigner de l’affection qu’il portait à Marie‑Paule Belle.

Sur Instagram, le chanteur avait déjà exprimé sa peine en écrivant : « C’est une sœur que je perds ». Il a également raconté qu’elle était venue dîner chez lui un mois avant son spectacle au Théâtre de Passy et que, « l’un et l’autre, [ils] savaient que c’était la dernière fois qu’on se voyait ». Il a conclu en confiant : « Mon cœur est triste. »

Serge Lama a évoqué à plusieurs reprises sa propre situation de santé dans les médias. Lors de la sortie d’un documentaire consacré à sa carrière, il a déclaré à RTL en mars 2026 qu’il ne pouvait pas rester debout trop longtemps en concert « parce que j’ai trop mal ». Son dernier album studio, Poètes, est paru en 2025, et il se fait depuis plus discret.

Le chanteur a par ailleurs distingué définitivement ses adieux à la scène de ses activités discographiques : « Les adieux à la scène, ce n’est pas des adieux aux disques. Ce n’est pas la même chose. La scène c’est une chose. Ça, j’ai fait mes adieux et c’est définitif. » Il a donné son dernier concert en février 2023 et a indiqué qu’il travaillait désormais « sur les poèmes des autres ».