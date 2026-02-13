Serge Lama dit que sa jambe gauche le lâche

Serge Lama , 83 ans, revient publiquement sur son retrait de la scène et les raisons médicales qui l’ont conduit à arrêter les tournées : des séquelles d’un ancien accident et des douleurs persistantes à la jambe gauche. À l’occasion de la sortie en salles, le 11 février 2026, de Serge Lama, le film documentaire , l’artiste détaille sa décision de quitter la scène en 2021 et livre des éléments biographiques sur les événements qui ont marqué sa vie et sa carrière.

Invité sur RTL le 12 février, Serge Lama a voulu rassurer son public tout en exposant la réalité de son état physique : « Je vais très bien. Le reste, ça va. C’est mes jambes qui sont un problème, ma jambe gauche. » Il a rappelé que, si sa voix et son esprit demeurent, ses difficultés à se déplacer rendaient les concerts de plus en plus éprouvants et ont pesé sur sa capacité à assurer des représentations dignes de son exigence artistique.

Face à cette situation, l’interprète de « Je suis malade » explique avoir pris une décision consciente et réfléchie : il préfère arrêter plutôt que de prolonger une présence sur scène qui ne correspondrait plus à ses standards, et il a déclaré ne pas vouloir chanter assis ou être vu dans des conditions qu’il juge inappropriées.

Un artiste marqué par les drames

La carrière et la vie personnelle de Serge Lama ont été profondément influencées par des événements tragiques. En 1965, il a été victime d’un grave accident de voiture qui a failli lui coûter la vie. Sa fiancée de l’époque, la pianiste Liliane Benelli, est morte sur le coup. Serge Lama a passé près d’un an à l’hôpital et a subi une dizaine d’opérations, des séquelles qui expliquent pour partie les problèmes de mobilité qu’il décrit aujourd’hui.

« Ma vie est bâtie sur un drame », confie l’artiste dans le documentaire réalisé par David Serreiro, qui, selon le propos filmique, a cherché à saisir la dimension intime et dramatique ayant façonné son œuvre et son interprétation. Le film explore ces moments fondateurs et la manière dont ils ont orienté sa trajectoire artistique sur plus de six décennies.

Un second traumatisme familial a frappé Serge Lama en 1984 : ses parents ont trouvé la mort dans un accident de voiture alors qu’il était engagé dans la comédie musicale Napoléon, un projet qu’il avait porté malgré des réticences initiales. Il rapporte l’atrocité de la situation et la contrainte professionnelle : arrivé au théâtre à 19 heures, on lui annonce la mort de son père et l’état critique de sa mère, et il doit néanmoins assurer le spectacle du soir.

