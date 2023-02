« Serge Beynaud est frais et beau … », Dobet Gnahoré fait la cour au chanteur ivoirien

La chanteuse ivoirienne Dobet Gnahoré a exprimé publiquement son admiration pour Serge Beunaud lors d’une conférence de presse animée le mardi 21 février 2023.

Au cours d’une conférence animée ce mardi, la chanteuse Dobet Gnahoré n’a pas caché son grand estime pour Serge Beynaud. Alors qu’elle annonçait la célébration de ses 20 ans de carrière prévue pour le 3 mars prochain à l’Institut Français au Plateau, la chanteuse a fait directement la cour à Serge Beynaud dans l’espoir d’une possible collaboration.

» Seule, le Coupé-décalé, je ne peux pas le faire. Mais en duo, oui. Il y a deux artistes de cette tendance musicale avec qui je pourrais collaborer. Serge Beynaud en fait partie… J’apprécie la fraîcheur qui se dégage de ses compositions. Il est toujours connecté à tout ce qui se passe. Il le fait bien. La preuve, il est toujours en vogue. Il est frais. Il est beau. Sur scène, il dégage beaucoup d’énergie », a-t-elle confié.

Comme pour justifier son choix sur Serge Beynaud, Dobet Gnahoré soutient que sa musique est très dansante, ses chorégraphies sont très entraînantes. « Moi qui aime danser, je ne peux qu’apprécier ce qu’il fait », a-t-elle précisé.

La chanteuse Dobet Gnahoré est la fille aînée de Boni Gnahoré, maître percussionniste de la Compagnie Ki Yi M’Bock d’Abidjan. Elle a à son actif six albums , et reste et demeure depuis 2010 la première et unique chanteuse ivoirienne à remporter un Grammy Awards.