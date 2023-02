Serey Die joue à la provocation: sa compagne Josey lui lance un défi mais …

Dans une discussion de couple devenue virale sur la toile, la chanteuse Josey a lancé un défi presqu’irréalisable à son compagnon Serey Die.

L’ancien footballeur ivoirien Serey Die semble jouer à la provocation. Dans une publication sur sa page Facebook, l’ancien capitaine des éléphants de la Côte d’Ivoire a tout fait pour attirer l’attention de sa femme Josey.

« Et si je prenais ses tickets pour partager cadeau », a-t-il écrit en faisant référence aux tickets du prochain spectacle de la chanteuse Josey. Et ça n’a pas raté. Sa dulcinée a promptement réagi à la provocation en lui lançant un défi. « Si tu as bon cœur pour danser Mapouka, pour les leur donner, fais-le le vieux », a répondu la chanteuse.

Pris de panique, Serey Die n’a pas caché son incapacité de relever ce défi. « Ton maudia .. », a-t-il répondu à sa compagne en commentaire sur sa page Facebook.

A noter que depuis l’officialisation de leur relation et la naissance de leur deuxième enfant, Josey et Serey Die ne ratent aucune occasion pour jouer aux amourettes sur les réseaux sociaux.