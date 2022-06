Serey Dié dans la tourmente après la demande de divorce de sa femme, Aline Bintou

Aline Bintou, la femme de l’ancien footballeur Serey Dié aurait demandé le divorce en raison des polémiques engendrées par la naissance du deuxième enfant de la chanteuse ivoirienne Josey. C’est l’une des piquantes révélations faites par Boblee dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Ce n’est plus la lune de miel entre Serey Dié et sa femme Aline. Selon les révélations de l’activiste Boblee, cette fois ci, Aline en a marre. « Elle a dit à Serey Dié « Tu peux venir visiter tes enfants, tu peux venir voir tes enfants, mais il n’y a plus de droit conjugal entre nous », a déclaré Bobblee. A l’en croire, Aline a déjà demandé le divorce mais la mère de Serey Dié tente de lui faire changer d’avis.

De son côté aussi, Serey Dié ne compte pas céder. « Sérey Dié appelle sa femme pour demander pardon, la maman de Serey Dié aussi appelle sa femme (Aline Ndlr) pour demander pardon », précise la même source.

Pour rappel, à l’annonce de la naissance du bébé du deuxième enfant de l’interprète du titre « Diplôme », des rumeurs évoquaient Serey Dié comme le père . Apostrophé de gauche à droite, Serey Dié s’est contenté de ses blagues habituelles sur sa page Facebook. Mais comme pour le pousser à bout, l’activiste ivoirien Boblee est rentré dans la danse en traitant Josey de prostituée. Par la suite, il a multiplié des sorties sur la toile pour faire des révélations sur la vie conjugale de Sérey Dié et Aline.