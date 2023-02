Serey Die cocufié? Traitée d’infidèle, son ex-femme, Aline Bintou brise enfin le silence

La première femme de l’ex international footballeur ivoirien Serey Die, longtemps restée dans un silence assourdissant a fini par briser le silence suite à une polémique d’infidélité.

Aline Bintou a-t-elle été infidèle à Serey Die? C’est la question qui alimente les réseaux sociaux depuis le vendredi 24 février 2023 où Aya Robert a traité de façon subtile l’ex-femme de Serey Die de femme infidèle.

« Quand je vais récupérer Aline, la plus grande infidèle de la planète qui se donne un « faux genre » de femme trop sérieuse, on ne pleure pas dêh« , a balancé Aya Robert. Et la très pieuse et chrétienne Aline Bintou est sortie de son silence pour mettre en garde la blogueuse Aya Robert contre ses accusations.

« Aya Robert, j’espère que tu as les preuves de ce que tu avances, je suis assise, j’attends« , a répondu l’ex-femme de Serey Die. Mais quelques minutes plus tard, la publication de Aya Robert a disparu de sa page. A l’en croire le message a été supprimée « par respect pour son grand frère Serey Die ».

Flou autour de la séparation de Serey Die et Aline

« Tu viens faire commentaire, pourtant, tu appelles les gens pour que je supprime mon poste. Tu passes ton temps à vouloir salir Josey dans le noir pourtant, tu sais bien que Josey n’est pas à la base de ta séparation avec Serey Dié. Donc, tu prends plaisir à voir les gens l’insulter? Aline, il faut dire la vérité aux gens », a-t-elle répliqué plus tard sur sa page Facebook.

Cette sortie de l’actrice et blogueuse Aya Robert relance les rumeurs selon lesquelles Aline Bintou aurait été infidèle à Serey Die alors qu’ils étaient encore ensemble. De son côté, Serey Die évite le débat. Interrogé sur les vraies raisons de sa séparation avec Aline sur life Week-end en mai 2022, l’ancien international footballeur ivoirien a éclipsé le sujet.

Selon lui, Aline ne mérite pas qu’il étale sa vie privée sur les réseaux sociaux. Mais Aya Robert qui semble très proche de lui est convaincue qu’il s’agit d’une affaire d’infidélité et menace de faire de grand déballage si Aline dit-elle, de monter les internautes contre la chanteuse Josey.