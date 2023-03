Serey Die au bord de la dépression? L’ex footballeur ivoirien annonce sa propre mort

L’ancien footballeur ivoirien Serey Die a annoncé sa propre mort sur son réseau social Facebook le lundi 27 février 2023.

Le couple Serey Die – Josey serait t-il au bord de la dépression en raison des critiques qu’il essuie depuis l’officialisation de leur relation? C’est la question qui taraude l’esprit des internautes depuis que Serey Die a annoncé sa mort.

« Rip, il était si sensible. Sérieux, si je mourais maintenant, quel serait ton ressenti ? », a écrit le compagnon de Josey sur sa page Facebook. Très vite, les internautes se sont précipités en commentaire pour inviter le mari de Josey à prendre de la hauteur quelque soit la situation qu’il traverse en ce moment.

«Ok, continue à biper la mort, il va décrocher»; « Tu ne mourras pas. On est dedans seulement. Plutôt que de demander des excuses à Aline, c’est de la mort tu parles»; «connais-tu la mort ? Voyage sans retour. Quelqu’un d’autre prendra Josey à la minute, elle n’attendra même pas. Du genre: c’est déjà fait ohooo»; «Si c’est toi Josey qui était partie, Serey Dié allait déjà refaire sa vie … », peut-on lire entre autre en commentaire.

Serey Die déjà au regret ?

Surpris par les commentaires, Serey Die a supprimé la publication qui évoque sa mort. « On peut aimer quelqu’un comme ça? », a-t-il indiqué avant de répondre à un commentaire désobligeant. « Mon frérot c’est rien ça , la mort est constamment présente heinn . Ou bien ceux qui meurent tous les jours ne connaissent pas DIEU? », a écrit Serey Die.

Cette publication de Serey Die qui annonce sa mort pourrait être la résultante des attaques virulentes dont sa femme Josey et lui font objet sur les réseaux sociaux. Et si Serey Die abandonne, la mort pourrait fait taire ses détracteurs, à qui compte t-il laisser ses enfants et la chanteuse Josey à qui il ne rate aucune occasion pour déclarer son amour.