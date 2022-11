Sepp Blatter: « La Coupe du monde au Qatar, c’est une erreur »

Dans une interview publiée ce mardi par les titres du groupe suisse Tamedia, l’ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, dit regretter l’attribution de la Coupe du monde au Qatar.

La Coupe du monde 2022, qui débute au Qatar le 20 novembre prochain, est déjà l’une des plus critiquées de l’histoire de la compétition. Entre les dossiers autour du traitement des migrants intervenant dans la construction de stades, ou encore les droits élémentaires jugés bafoués dans le pays hôte, ce Mondial a enchaîné polémiques sur polémiques. D’ailleurs, certains détracteurs, acteurs politiques et du football ont appelé au boycott de la compétition. Sepp Blatter, ancien président de la FIFA (entre 1998 et 2015), n’est pas allé aussi loin, mais il a regretté l’attribution du tournoi au Qatar, dans une interview publiée ce mardi par les titres du groupe suisse Tamedia.

C’est pourtant lui qui confirmait, le 2 décembre 2010, le choix du Qatar pour organiser la compétition alors qu’il était encore la tête de l’instance faîtière du football mondial. Et, à moins de deux semaines du coup d’envoi de cette Coupe du monde, Blatter estime que l’attribution au Qatar était « une erreur ». « Le football et la Coupe du Monde sont trop grands pour cela (…) J’en portais à l’époque la responsabilité en tant que président de la FIFA« , a ajouté l’ancien dirigeant pour parler de ce mauvais choix.

Sepp Blatter a par ailleurs déclaré que la compétition aurait dû se dérouler aux Etats-Unis, quatre ans après la Russie. « Cela aurait été un geste de paix si les deux adversaires politiques avaient organisé la Coupe du monde l’un après l’autre« , a commenté le Suisse. Des déclarations qui feront parler, notamment dans le camp des détracteurs du tournoi organisé en terre qatarie. De son côté, la FIFA a récemment écrit aux différentes fédérations pour leur demander de « laisser » le football « occuper le devant de la scène ».