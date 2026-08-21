Sénégal : YouTube, une source de revenus encore limitée pour les artistes

Depuis août 2013, les artistes installés au Sénégal peuvent, sous réserve de remplir les critères de YouTube, intégrer son Programme Partenaire et percevoir une part des recettes publicitaires générées par leurs vidéos. Cet accès fait du pays une exception en Afrique subsaharienne francophone, où la monétisation directe des chaînes demeure indisponible dans la plupart des marchés.

Google avait annoncé le 19 août 2013 l’extension de ce programme au Sénégal, en même temps qu’au Ghana, au Nigeria et à l’Ouganda. La liste d’éligibilité publiée par YouTube confirme toujours la présence du Sénégal parmi les pays où les créateurs peuvent demander leur inscription.

Une fois admis, les créateurs peuvent notamment recevoir une part des revenus tirés des annonces diffusées sur leurs contenus. Le montant varie selon l’origine de l’audience, la demande des annonceurs, le format publicitaire et les performances de la chaîne.

Cette ouverture ne garantit donc pas des revenus élevés. Dans un entretien publié en juin 2025 par CIO Mag et repris par OSIRIS, Davy Lessouga estimait le revenu pour mille vues au Sénégal entre 0,10 et 0,15 euro, contre 0,80 à 1 euro en Europe de l’Ouest. Il citait le cas du titre « Coup du marteau », dont plus de dix millions de vues auraient généré 971 euros.

Une audience utile au-delà des recettes publicitaires

La trajectoire de Dip Doundou Guiss illustre l’importance prise par YouTube dans la musique sénégalaise. Les outils publics de suivi de chaînes situent la création de sa chaîne officielle au 8 août 2016, et non en 2019. VidIQ recensait fin juillet 2026 près de 990 000 abonnés et plus de 149 millions de vues cumulées.

Pour les artistes et leurs équipes, l’intérêt de la plateforme dépasse la rémunération des vidéos. Les statistiques d’audience permettent d’identifier les pays, les tranches d’âge et les habitudes de visionnage du public, des données utiles pour préparer une tournée, négocier avec une marque ou mesurer la portée d’une sortie.

Cette évolution renforce aussi l’autonomie des créateurs qui contrôlent leur chaîne et peuvent présenter des résultats mesurables à des partenaires. Lors de la Dakar Music Expo en 2021, des professionnels du secteur, dont Mérou Dieng de Believe Sénégal, avaient déjà placé la visibilité en ligne et les mécanismes de rémunération au cœur des discussions sur la viabilité de la musique africaine.

Une revendication régionale

La situation sénégalaise nourrit les demandes d’extension du programme à d’autres pays francophones d’Afrique subsaharienne. En juin 2026, le rappeur français Tiakola a consacré une séquence de son titre « Mélo Décalé » à cette revendication, appelant les plateformes à monétiser les clips des artistes d’Afrique francophone.

Le Programme Partenaire reste soumis aux règles de monétisation de YouTube et à des seuils d’éligibilité. Son extension géographique dépend de la plateforme, tandis que les revenus effectivement versés restent liés au poids des marchés publicitaires dans lesquels les vidéos sont regardées.