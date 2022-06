Sénégal vs Bénin: le sélectionneur Aliou Cissé se méfie des Écureuils

En conférence de presse mardi, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023, Aliou Cissé a évoqué la première sortie des Lions de la Téranga qui affronteront le Bénin le 4 juin prochain. Et le sélectionneur national du Sénégal pense que les Écureuils ne se laisseront pas facilement manger par les Lions.

Champion d’Afrique en titre, le Sénégal lance dans quelques jours les éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023. Logés dans la poule L aux côtés du Bénin, du Mozambique et du Rwanda, les Lions de la Téranga démarreront leur campagne par la réception du Bénin, le 4 juin prochain, au stade Abdoulaye Wade de Dakar. Un adversaire à priori à la portée des sénégalais qui devraient l’emporter pour prendre leur trois premiers points dans cette campagne.

Mais pour Aliou Cissé, le match ne sera pas une simple partie de plaisir pour ses poulains. Le sélectionneur national du Sénégal s’attend même à un match difficile contre les Écureuils qui visent au moins le nul à Dakar. « Nous allons aborder ce match face au Bénin avec beaucoup d’humilité. Nous sommes champion d’Afrique, le Sénégal est l’équipe à battre et sera beaucoup plus attendu. Notre dernière rencontre contre le Bénin n’a pas été facile (quart de finale de la Can 2019, 1-0 pour le Sénégal). Ça a été très rude », a rappelé le sélectionneur sénégalais qui ne sous-estime aucunement la formation béninoise.

Le technicien en veut d’ailleurs pour preuve les joueurs expérimentés que regorge l’équipe adverse notamment le milieu de terrain Sessi d’Almeida, qui pour lui a un « gros volume de jeu » dans l’axe. Il a aussi parlé de Jodel Dossou de Clermont Foot et Steve Mounié de Brest. Le coach intérimaire des Ecureuils, Moussa Latoundji, a également reçu de bon point où il est vu comme « l’héritier de Michel Dussuyer » dont il était l’adjoint. En gros, estime Aliou Cissé, les écureuils du Bénin ne « viennent pas en victimes à Dakar ».

Cependant, assure Aliou Cissé, le Sénégal est très sûr de ses forces surtout à Dakar où les Lions de la Téranga ont battu les pharaons d’Egypte lors des barrages de qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Le coach sénégalais a d’ailleurs promis une victoire des Lions de la Téranga. Vivement donc ce samedi à 20 heures au stade Abdoulaye Wade à Dakar pour le dénouement.