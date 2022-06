Sénégal vs Bénin : du changement en vue, la compo probable des Lions de la Téranga

Champion d’Afrique en titre, le Sénégal lance ce samedi sa campagne des éliminatoires pour la CAN 2023 par la réception du Bénin au stade Abdoulaye Wade pour le compte de la première journée. Découvrez la compo probable des Lions de la Téranga.

Le Sénégal affronte le Bénin ce samedi au stade Abdoulaye Wade de Dakar. Un match comptant pour la première journée des phases de groupe des éliminatoires de la CAN 2023. Logés dans la poule L aux côtés notamment du Mozambique et du Rwanda, les deux formations visent la victoire pour prendre la tête de ce groupe.

Champion d’Afrique en titre, le Sénégal est largement favori pour cette rencontre, au moins sur le papier. Un statut qui a cependant souvent joué des tours aux Lions de la Téranga. En témoigne à suffisance la phase de groupe médiocre des Sénégalais lors de la CAN 2022 au Cameroun. Un scénario que ne voudra certainement pas revivre le sélectionneur national Aliou Cissé. Aussi, pour ce match contre les Écureuils, le technicien sénégalais devrait aligner d’entrée ses meilleurs éléments.

Avec un effectif assez fourni et doublement renforcé à chaque poste, l’ancien milieu de terrain de Montpellier devrait ressortir une équipe aguerrie à l’assaut des béninois. Mais Aliou Cissé est un adepte de la continuité et devrait reconduire l’équipe qui a remporté la Coupe d’Afrique 2022 pour la première du Sénégal et qui s’est qualifiée pour le Mondial au Qatar, mais avec quelques changements en fonction des formes actuelles.

On s’attend donc à un 4-3-3 très offensif avec Edouard Mendy dans les buts et le quatuor Koulidou Kouably, Abdou Diallo, Saliou Cissé et Youssouf Sabaly en défense. Dans l’entrejeu, Gana Guèye, Nampalys Mendy et probablement Pape Guèye devraient tenir la baraque. Et en attaque, on peut retrouver Ismaïla Sarr, Boulaye Dia et Sadio Mané.

Le onze probable du Sénégal face au Bénin:

Gardien: Edouard Mendy,

Défenseurs: Koulidou Kouably, Abdou Diallo, Saliou Cissé et Youssouf Sabaly

Milieux de terrain: Idrissa Gana Guèye, Nampalys Mendy, Pape Gueye

Attaquants: Ismaïla Sarr, Boulaye Dia et Sadio Mané.