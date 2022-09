Sénégal: vers le forfait d’un cadre pour le Mondial 2022

Selon les informations de l’Equipe, le latéral droit du Bayern Munich Bouna Sarr va être opéré du tendon rotulien ce mardi. Il devrait être forfait pour la coupe du monde 2022 avec le Sénégal.

Gros coup dur en vue pour le Sénégal et son sélectionneur Aliou Cissé. En effet, le média L’Équipe nous apprend ce lundi, que le latéral droit du Bayern Munich et cadre des Lions de la Téranga, Bouna Sarr, va être opéré du tendon rotulien demain. Après cette intervention, le champion d’Afrique sera indisponible jusqu’en 2023 selon le média français. Conséquence, il sera forfait pour la coupe du monde 2022, prévu au Qatar du 20 novembre au 18 décembre.

Bouna Sarr souffre d’une gêne récurrente et douloureuse qui le handicape depuis deux bonnes saisons. D’ailleurs, le sénégalais n’a disputé la moindre minute avec le Bayern Munich depuis le début du nouvel exercice. Un véritable coup dur pour le Sénégal, mais également pour l’ancien Marseillais, qui ne fera pas partie de l’épopée des Lions en terre qatari. Il laisse peut-être passer sa dernière chance de disputer un Mondial, lui qui est âgé de 30 ans.

Pour rappel, Bouna Sarr a été l’un des grands artisans du triomphe du Sénégal lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations en début d’année, qui s’est disputée au Cameroun. Très actif et solide sur le côté droit de la défense des Lions Indomptables, il a insufflé à l’arrière-garde sénégalaise, son calme et sa confiance qui ont été primordiaux durant toute la compétition, remportée aux tirs au but en finale contre l’Egypte.