Sénégal : vers la mise en place d’une Autorité nationale de cybersécurité

Le Sénégal prévoit de créer une Autorité nationale de cybersécurité afin de renforcer la protection de son espace numérique. Cette institution figure dans un projet de loi consacré à la protection du cyberespace national, alors que les cyberattaques entraînent des pertes financières croissantes sur le continent africain.

La mise en place de cette autorité s’inscrit dans le cadre des efforts engagés par les pouvoirs publics sénégalais pour mieux coordonner la prévention, la détection et la réponse aux menaces informatiques. À ce stade, il s’agit toutefois d’un projet prévu par un texte législatif, et non d’une institution déjà opérationnelle.

Le projet de loi relatif à la protection du cyberespace doit définir le cadre juridique applicable à la cybersécurité au Sénégal. Les informations disponibles ne précisent pas encore les compétences exactes de la future autorité, son mode de gouvernance ni la date prévue pour son entrée en fonction.

Cette structure pourrait notamment contribuer à renforcer la coordination entre les administrations publiques, les opérateurs d’importance vitale et les acteurs chargés de la sécurité numérique. Les modalités concrètes de son intervention devront être précisées dans le texte et, le cas échéant, par les mesures réglementaires qui l’accompagneront.

Des pertes estimées à au moins 5 milliards de dollars en Afrique

La réforme intervient dans un contexte de progression de la cybercriminalité sur le continent. Selon les données attribuées à INTERPOL, les pertes financières liées aux cyberattaques en Afrique auraient atteint au moins 5 milliards de dollars en 2025.

Ce montant est présenté comme une estimation minimale. Il pourrait ne pas couvrir l’ensemble des dommages, notamment ceux liés aux attaques qui ne sont pas signalées, aux interruptions d’activité, au vol de données et aux coûts de remise en état des systèmes informatiques.

Pour le Sénégal, la création d’une autorité spécialisée viserait ainsi à consolider le dispositif national de cybersécurité. L’adoption du projet de loi et la publication de ses modalités d’application seront nécessaires avant de pouvoir évaluer précisément le rôle et les moyens de la future institution.