Sénégal : Tivaouane accueille l’afflux des fidèles avant le Gamou du 25 août

À Tivaouane, l’affluence des fidèles s’est accentuée à l’approche du Gamou célébré dans la nuit du mardi 25 août 2026, date retenue par la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC) pour le Mawlid. Le rendez-vous, l’un des principaux temps religieux de la confrérie tidiane au Sénégal, attire déjà des pèlerins venus du pays et de la sous-région.

La CONACOC a indiqué le 13 août que cette célébration interviendrait après une absence d’observation du croissant lunaire, précisant que le samedi 15 août marquait le premier jour de Rabi’ al-Awwal. Cette annonce a fixé le calendrier des préparatifs dans la ville sainte de Tivaouane.

Les séances du Burd ont débuté le vendredi 14 août et doivent se poursuivre pendant dix nuits en prélude au Gamou. APS rapporte que ces récitations réunissent aussi des membres de la diaspora arrivés en avance pour participer aux veillées religieuses.

À la date du 24 août, Le Soleil faisait état de milliers de fidèles déjà convergés vers Tivaouane depuis le Sénégal et des pays voisins, alors que les arrivées s’intensifiaient avant la nuit du Mawlid. L’affluence confirme la place centrale de la ville dans cette célébration annuelle.

RTS rapporte par ailleurs que le président Bassirou Diomaye Faye s’est rendu à Tivaouane le 21 août 2026, quelques jours avant le Gamou fixé au mardi 25 août.