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Réunification de l’Église du Christianisme Céleste: un pas décisif franchi sous la facilitation de Patrice Talon

Les responsables des différentes tendances de l’Église du Christianisme Céleste au Bénin ont franchi une nouvelle étape majeure dans le processus de réunification.

Edouard Djogbénou
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Religion
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Réunis ce vendredi 24 juillet 2026 à Cotonou à l’initiative du facilitateur Patrice Talon, ils ont réaffirmé leur volonté commune de bâtir une Église unie autour d’un cadre institutionnel harmonisé.

​Au cours de cette rencontre, qui a rassemblé les représentants du Saint-Siège de Porto-Novo, d’Imèko et du diocèse de la Constitution Bleue, plusieurs décisions déterminantes ont été entérinées. Les participants ont convenu d’engager l’ensemble des démarches nécessaires devant conduire à la création d’un diocèse unique au Bénin, s’alignant ainsi sur les recommandations du Conseil supérieur de transition et sur le principe directeur « Un pays, un diocèse ».

​Clarifications sur le pèlerinage et l’autorité ecclésiale

​Les échanges ont également permis de fixer le cadre d’organisation du pèlerinage de la Nativité, qui se tiendra sur le site historique révélé de Sèmè-Kpodji ou, à défaut, sur le site d’Imèko.

En attendant la désignation ultérieure d’un pasteur mondial unique, les fidèles du diocèse béninois sont invités à témoigner une même déférence et un égal respect aux révérends Adeogun et Oshoffa, tout en reconnaissant pleinement l’autorité des organes de gouvernance du diocèse.

​Une dynamique de paix et de concorde retrouvée

​À l’issue des travaux, l’ensemble des parties prenantes a salué la qualité du dialogue ainsi que le climat de fraternité qui a prévalu tout au long des discussions.

Tous les acteurs engagés ont réitéré leur détermination à poursuivre les concertations afin de consolider de manière durable l’unité, la paix et la cohésion au sein de l’Église du Christianisme Céleste au Bénin.

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