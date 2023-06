Sénégal: « Sur le continent africain on a fait nos preuves… », Aliou Cissé avertit le Brésil

Le sélectionneur national du Sénégal était lundi en conférence de presse à Lisbonne, à la veille du match amical face au Brésil. Et Aliou Cissé a réitéré l’ambition des Lions de la Téranga qui veulent repartir du Portugal avec la victoire dans leur valise.

C’est sans doute le plus gros choc de cette trêve internationale du mois de juin. Le Sénégal et le Brésil s’affrontent ce mardi au stade José Alvalade à Lisbonne au Portugal. Un choc de gala entre deux mastodontes en quête de victoire pour soigner leur rang dans le classement FIFA.

C’est en tout cas l’objectif des Lions de la Téranga dont le nul concédé au Bénin (1-1), samedi dernier en 5è journée des éliminatoires de la CAN 2023 ne va sans doute pas aider les champions d’Afrique. Il faudra donc faire bonne impression face aux Auriverdes qui ont massacré la Guinée (4-1) ce weekend.

Une mission qui n’effraie pas Aliou Cissé alors que les siens vont retrouver une Seleçao qui reprend des couleurs après sa désillusion à la dernière Coupe du monde 2022 et son faux pas contre le Maroc (1-2) en mars dernier. En conférence de presse lundi, à 24 heures de ce choc des titans, le sélectionneur des Lions s’est montré très confiant: « C’est sur ce genre de matchs là que le Sénégal va progresser. Demain nous feront face à une énorme équipe du Brésil avec un gros potentiel aussi bien sur le terrain que sur le banc. Aujourd’hui quand on prend la composition de cette équipe, on y retrouve que des joueurs qui jouent dans les cinq grands championnats d’Europe« , a déclaré le technicien de 47 ans dans des propos relayés par Seneposte.

Alors que la dernière confrontation entre les deux formations remonte à 2019 avec un score de parité au coup de sifflet final (1-1), le patron du banc sénégalais veut cette fois-ci s’offrir le scalpe des quintuples champions du monde. Une manière pour ses hommes de progresser. « (….) Comme je dis c’est notre axe de travail. On a eu a jouer contre la Hollande, l’Equateur et l’Angleterre et aujourd’hui c’est le Brésil donc tant mieux pour nous. C’est comme ça qu’on va aller de l’avant. Sur le continent africain on a fait nos preuves et maintenant on a envie de nous jauger avec ses équipes qui ont un grand potentiel », a ajouté l’ancien défenseur sénégalais.

Pour rappel, le match Brésil-Sénégal est prévu ce mardi 20 juin 2023 au stade José Alvalade à Lisbonne au Portugal, à partir de 20 heures (GMT+1).

