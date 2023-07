Sénégal: Sadio Mané aperçu à l’ambassade de l’Arabie Saoudite

-Publicité-

Sadio Mané a été aperçu cette semaine à l’ambassade de l’Arabie Saoudite au Sénégal, alors que l’attaquant du Bayern Munich est annoncé à Al Ahli.

Sadio Mané a effectué mardi une visite à l’ambassade de l’Arabie Saoudite au Sénégal. L’attaquant aurait reçu un appel téléphonique du propriétaire d’Al Ahli, selon les informations de senenews. Le club promu lui aurait proposé un salaire légèrement supérieur à celui qu’il perçoit actuellement au Bayern Munich (20 millions d’euros). Selon Sports Zone, le club de Djeddah aurait offert à l’ancien joueur de Liverpool et de Southampton un salaire annuel de 25 millions de dollars (23 millions d’euros), soit environ 15,08 milliards Fcfa par an. Si le deal se conclut, le champion d’Afrique rejoindrait ses compatriotes Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly qui ont également signé en Arabie Saoudite.

Décevant pour sa première saison avec les champions d’Allemagne, Sadio Mané a récemment réaffirmé sa détermination à rester et s’imposer à Munich. Mais depuis, les intérêts des géants saoudiens associés aux manœuvres des Munichois qui cherchent à enrôler Harry Kane, et donc se débarrasser du natif de Bambaly, aurait fait réfléchir le double Ballon d’Or africain, qui ne fermerait plus la porte à un départ cet été.

En tout cas, du côté de Munich, on ne retiendrait pas le joueur de 31 ans en cas de belle offre. L’équipe de Thomas Tuchel souhaite d’ailleurs inclure le Lion de la Téranga dans un deal avec Naples pour le transfert de Victor Osimhen fixé à 150 millions d’euros. Le club allemand espère convaincre son homologue italien de faire baisser le prix de l’attaquant nigérian en lui offrant le Sénégalais.

