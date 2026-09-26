Sénégal : Reug Reug en garde à vue dans une affaire présumée de faux billets

Oumar Kane, plus connu sous le nom de Reug Reug, a été interpellé à Dakar par la Brigade de recherches de Faidherbe dans le cadre d’une enquête portant sur un trafic présumé de faux billets. Le lutteur et combattant de MMA se trouvait toujours en garde à vue avec plusieurs autres personnes après son arrestation jeudi 24 septembre 2026.

L’affaire prend une ampleur particulière au Sénégal en raison de la notoriété de Reug Reug, l’une des grandes figures actuelles de la lutte sénégalaise et du MMA africain. À ce stade, les faits qui lui sont reprochés restent des accusations faisant l’objet d’une enquête et aucune culpabilité n’a été établie.

Plusieurs médias sénégalais rapportent que quatre autres suspects ont également été interpellés. Des caisses contenant des « billets noirs » auraient été retrouvées dans le véhicule du lutteur, ainsi qu’un autre lot chez l’un des suspects. Ces éléments restent des informations d’enquête à confirmer judiciairement.

L’Association nationale des lutteurs du Sénégal est sortie du silence vendredi, vingt-quatre heures après l’interpellation du champion, et suit désormais l’évolution du dossier.

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Une affaire très suivie au Sénégal

Certains médias locaux font également état d’une opération d’infiltration menée en amont par les enquêteurs. Les investigations doivent notamment déterminer le rôle exact de chacun des suspects.

Oumar Kane reste présumé innocent tant qu’une décision de justice définitive n’a pas établi sa responsabilité.