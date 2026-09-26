RDC : 13 morts dans le crash d’un avion militaire près de Kenge

Treize personnes ont été tuées vendredi 25 septembre 2026 dans le crash d’un avion militaire en République démocratique du Congo, selon les autorités locales. L’appareil reliait Kikwit à Kinshasa lorsqu’il a rencontré un problème technique.

Publié le 26 sept. 2026 à 02:34 · Mis à jour le 26 sept. 2026

L’équipage aurait tenté un atterrissage d’urgence près de Kenge, dans la province du Kwango. Faute de piste disponible, l’avion s’est écrasé dans une parcelle résidentielle, a indiqué le vice-gouverneur de la province, Rémy Saki Bokinda.

Toutes les personnes qui se trouvaient à bord ont péri. Parmi les victimes figuraient notamment le général Likulia Bakumi, auditeur général de l’armée, ainsi qu’un major, un capitaine, d’autres militaires et des civils.

Douze corps ont été retrouvés brûlés au point d’être difficilement identifiables, tandis que le corps du pilote a été découvert à l’extérieur de l’appareil, selon les autorités provinciales.

Publicité

Une enquête ouverte sur les causes du crash

L’autorité congolaise chargée des enquêtes sur les accidents aériens a annoncé l’ouverture d’investigations afin de déterminer les circonstances exactes du crash et la nature de la défaillance technique signalée avant l’accident.

L’incident intervient alors que l’armée congolaise reste fortement mobilisée sur plusieurs fronts, notamment dans l’est du pays. Aucun élément ne permet toutefois, à ce stade, de relier l’accident à une opération militaire ou à un acte hostile.